Politieman in burger gewond door steekpartij in Limburg

Het gewonde slachtoffer is vannacht met de ambulance naar het ziekenhuis vervoerd en van medische zorg voorzien. Ⓒ AS Media

BINGELRADE - Het slachtoffer dat gewond raakte bij de steekpartij in het Limburgse Bingelrade in de nacht van zaterdag op zondag is een politiemedewerker. Hij was op het moment van het incident niet in actieve dienst, maar in burger. Zijn toestand is stabiel.