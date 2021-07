Aantal coronapatiënten in ziekenhuizen stijgt verder

Het is de vijftiende achtereenvolgende dag dat de bezettingen in de ziekenhuizen toeneemt. Half juli lagen iets meer dan 200 coronapatiënten op een intensive care of verpleegafdeling.

Op de verpleegafdelingen liggen nu 465 coronapatiënten, 8 meer dan op dinsdag. Het aantal patiënten op de ic’s steeg met 5 naar 164.

Ook het aantal nieuwe opnames blijft stijgen. In de afgelopen 24 uur belandden 119 mensen vanwege corona op een intensive care of verpleegafdeling. Dat is het hoogste aantal sinds eind mei.

Spreiding

Vanwege de toenemende druk op de ziekenhuizen zijn maandag de eerste coronapatiënten verplaatst naar andere regio’s, na een pauze van meer dan een maand. De spreiding moet de druk gelijkmatig verdelen.

Premier Mark Rutte verwacht dat de druk op de ziekenhuizen volgende week stopt. Dat komt doordat het aantal positieve coronatests sinds vorige week daalt.

Eigenlijk weinig

In vergelijking met eerdere momenten, zoals de eerste en tweede piek, valt het aantal ziekenhuisopnames nog steeds alleszins mee. Hoewel het aantal besmettingen wel oploopt, kan de zorg het nog steeds gemakkelijk aan. De vraag wanneer het kabinet niet langer kijkt naar besmettingen maar enkel naar de zorg, is daarom gerechtvaardigd.