Machinist rijdt expres te langzaam

De machinist werkt nu voor het staatsbedrijf NMBS en kan een veel beter betaalde baan bij een privéspooronderneming krijgen. Hij krijgt daar tweemaal zoveel salaris, een lease-auto en een gsm op kosten van de zaak.

„Ik zou zelf ook niet meer terug willen”, zegt Bart Snyers (46), die eerder de overstap maakte tegen Het Nieuwsblad.

“Opération Escargot” (Operatie Slak), noemt treinbestuurder Cedric Grumiaux uit Bergen het zelf.

Boemel

Dinsdag arriveerde hij met 37 minuten vertraging in Luik. Eerder op de dag was hij ook al van Bergen naar Doornik geboemeld, en daar kwam hij aan met 13 minuten vertraging.

“Ik wil ontslagen worden, want ik heb al een contract bij een andere maatschappij. Daar zijn de voorwaarden veel beter. Maar de NMBS verplicht me om nog één jaar door te werken. Dat is veel te lang.”

Grumiaux is niet de enige die weg wil bij de NMBS. “In ons depot zijn er wel zeventig die de overstap willen maken.”

Sinds het spoor in 2007 volledig is opengesteld, trekken veel particuliere bedrijven aan de machinisten van de NMBS.

4.000 netto per maand

„Je kan dan makkelijk anderhalf keer zo veel verdienen”, zegt Bart Snyers (46) uit het Limburgse Herk-de-Stad, die bij Lineas werkt tegen Het Nieuwsblad. “Ik verdien nu zelf 4.000 euro netto per maand, het dubbele van wat ik bij de NMBS had. Je krijgt ook een dienstwagen, een tankkaart, een smartphone, een tablet. Ik zou nooit meer terug willen.”

Cedric Grumiaux van Operatie Slak zegt dat zijn doel is bereikt. Hij moet bij zijn baas komen voor een kritisch gesprek. „Ik begrijp dat ik een sanctie riskeer. Ze kunnen me in theorie op staande voet ontslaan. U begrijpt dat ik dat niet erg zou vinden.”