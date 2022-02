’Verduurzaming Utrecht faalt jammerlijk’

De plaatselijkje Rekenkamer trekt in een nieuw rapport dan ook de conclusie dat de doelstelling om gemeentelijke gebouwen energieneutraal te maken, niet gehaald kan worden. Het rapport dat maandag werd gepresenteerd heeft als veelzeggende titel ‘Onbegonnen werk. Een onderzoek naar de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed in Utrecht’.

GroenLinks is sinds de verkiezingen van 2010 de grootste partij in de raad en dat vertaalt zich ook in het vastgoedbeleid. Sinds 2013 heeft de gemeente zich als doel gesteld gemeentelijke plannen te verduurzamen. In 2018 begon de gemeente met de Versnellingsopgave Energieneutraal Kernvastgoed. De Rekenkamer constateert nu dat de opgave financieel en inhoudelijk onvoldoende onderbouwd is. Uit het onderzoek zou blijken dat minstens 50 miljoen euro nodig is voor het verduurzamen van de vastgoedportefeuille. ’Dat betekent dat de ambitie klimaatneutraal zoals eerder geformuleerd niet realistisch is binnen de bestaande financiële kaders’, aldus de Rekenkamer.

Vastgoed

De onderzoekers concluderen verder dat er van het gehele plan sowieso nauwelijks iets komt. ’We stellen vast dat het verduurzamen van gemeentelijk kernvastgoed tot op heden – ook na acht jaar beleid dat daarop ziet – letterlijk nog nauwelijks is begonnen. Daarnaast concluderen we dat doelen worden nagestreefd die financieel en inhoudelijk onvoldoende onderbouwd zijn en daarmee niet realistisch zijn. De doelstelling is op de huidige manier haalbaar noch betaalbaar’.

De gemeenteraad heeft er ondertussen bij het college regelmatig op aangedrongen om beter en inzichtelijker te worden geïnformeerd. De Rekenkamer stelt vast dat dat tot nu toe onvoldoende is gelukt. De raad zou volgens de Rekenkamer binnen zes weken door middel van een plan van aanpak geïnformeerd moeten worden over de wijze waarop de aanbevelingen van de kamer worden uitgevoerd.

Het college erkent dat de verduurzaming traag verloopt. Dat komt blijkbaar mede door eigen eisen die gesteld worden. ’We besteden niet alleen aandacht aan de energietransitie, maar werken ook mee aan opgaven op het gebied van circulariteit, aardgasvrij, klimaatadaptatie en diervriendelijk bouwen. De stapeling van duurzaamheidsambities met name vanaf 2018 legt extra druk op onze capaciteit en middelen’, aldus het college in een reactie op het rapport. Een concreet nieuw plan van aanpak zou nog deze zomer gepresenteerd moeten worden, maar hoe dan ook gaan de doelen niet behaald worden.