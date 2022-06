Slapende man overvallen en mishandeld door 8 indringers met bivakmutsen in Sassenheim

De man was aan het slapen in het bedrijf en werd rond 02.00 uur plotseling wakker van geschreeuw. Ongeveer acht personen met bivakmutsen en koevoeten waren het pand binnengedrongen. De daders bedreigden de man met vuurwapens en vroegen naar waardevolle spullen.

Enkele indringers gingen op zoek naar iets, terwijl het slachtoffer op de grond werd vastgebonden en mishandeld door andere daders. Nadat de telefoon van het slachtoffer was afgepakt werd hij in een kast opgesloten. Het slachtoffer wist zich daar even later uit te bevrijden door gipsplaten kapot te trappen en te slaan.

Omdat hij geen telefoon meer had vluchtte de geschrokken man naar zijn eigen woning, waar hij 112 belde. De even later gearriveerde politie omsingelde het gebouw en liet hondengeleiders ter plaatse komen. Buiten werd gezocht naar de daders en ook in het pand is doorzocht door speurhonden.

Er werd niemand in het pand aangetroffen. De politie nam de verklaring op van de man en heeft het bedrijfspand nog niet vrijgegeven vanwege onderzoek door de Forensische Opsporing. De politie doet onderzoek naar wat er precies is gebeurd.