Nooit meer huilen door uien

De onderneming heeft dertig jaar gewerkt aan de uitvinding. De ui smaakt iets zoeter en is iets kleiner dan de doorsnee huil-ui die we nu kennen, zo schrijft The Independent.

Zwavelzuur

Onze ogen tranen omdat bij het snijden stoffen vrijkomen die in combinatie met het traanvocht in onze ogen zwavelzuur vormen. We gaan dan tranen om dat weer tegen te gaan. Op Google is ’een ui snijden zonder te huilen niet voor niets een populaire zoekopdracht.

In maart moet de ’Sunion’ in de schappen liggen in Amerika. Tot die tijd moet je gewoon je duikbril opzetten om tranen te voorkomen.