Paniek in Bagdad door aardbeving

De beving had volgens de Amerikaanse seismologische dienst USGS een kracht van 5,5. Het epicentrum lag op bijna 140 kilometer ten oosten van de stad. Inwoners van de stad vluchtten omstreeks 08.00 uur Nederlandse tijd in paniek hun huizen en gebouwen uit tijdens de beving en de naschokken, zeggen getuigen.

Volgens de staatstelevisie zijn er geen meldingen over grote schade of slachtoffers. De elektriciteitsvoorziening en de internetverbindingen zijn niet onderbroken door het natuurgeweld.

Ⓒ Earthquake.usgs.gov

Eerder op de dag werd ook de West-Iraanse grensregio Kermanshah getroffen door een aardbeving met een kracht van 5.6. Ook daar zijn tot zover bekend geen slachtoffers gevallen, aldus de Iraanse staatstelevisie.

In november werd de grensregio van Iran en Irak getroffen door een krachtige aardbeving, waarbij zeker 530 mensen in Iran en zes mensen in de regio Koerdistan in Irak om het leven kwamen.