Doodstraf voor man na gruwelmoord op eigen vrouw en vier kinderen

Michael Jones kreeg in juli 2019 thuis slaande ruzie met zijn vrouw, nadat ze hem beschuldigde van vreemdgaan. In ’blinde woede’ ging hij tegen haar tekeer, tot ze het niet meer na kon vertellen. Hun vier jonge (stief)kinderen van tussen de 1 en 8 jaar oud lagen op dat moment boven te slapen.

Na de gruwelmoord wikkelde Jones het lijk van zijn vrouw in dekens en stopte haar in een tas in de kast. Hij plaatste daarna nog verschillende berichten op haar sociale media om te doen alsof er niets aan de hand was, schrijft New York Post.

’Enige uitweg’

Later dat jaar zou hij ook nog zijn twee eigen en twee kinderen van een andere vader om het leven brengen door ze te wurgen en verdrinken. „Het leek voor mij de enige uitweg”, zou hij later zeggen tijdens een verhoor op het politiebureau. De moorden werden pas opgemerkt toen Jones betrokken was bij een verkeersongeluk en een dienstdoende agent een vreemde stank in de minibus rook. Het bleek een van de gedode kinderen te zijn. De anderen had hij al begraven in een bos.

Jones pleitte afgelopen november schuldig in de rechtbank. Volgens de Ocala Star Banner gaat de man waarschijnlijk nog in hoger beroep tegen het doodsvonnis. Zijn advocaten zetten in plaats daarvan in op een levenslange straf en beroepen zich op de ’zware jeugd’ die Jones zou hebben doorgemaakt door mishandelingen van zijn familie.