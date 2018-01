Contributie sportclub in stad hoger dan elders

Ⓒ ANP

ARNHEM - De contributie voor een sportvereniging is in de stad ongeveer 30 procent hoger dan op het platteland. Het verschil is het grootst bij tennisverenigingen: die vragen gemiddeld 50 procent minder contributie in niet-stedelijke gebieden. Een hockeyclub is het duurst. Dat blijkt uit de Contributiemonitor over 2016/2017 van het Mulier Instituut en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).