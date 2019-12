Nieuwe poging behandeling No Surrender-zaak

Henk Kuipers Ⓒ ANP

GRONINGEN - De rechtbank in Groningen heeft drie dagen uitgetrokken voor de behandeling van de strafzaak tegen vier (ex-)leden van No Surrender, onder wie Henk Kuipers en Klaas Otto. De vorige zitting, afgelopen juni, leek wel een klucht; voor de zaak met vier verdachten waren maar liefst twaalf dagen uitgetrokken, maar die eindigde met twee verdachten en was vervolgens binnen een uurtje gepiept.