Valkenburg èn Amerika speuren naar ’Gimpy Joe’

Walther Odekerke bij de inscriptie die hem op een speurtocht bracht. Wie was Wm. Thompson uit Pgh, Pa. alias Gimpie Joe? Ⓒ Marcel van Hoorn

Valkenburg - Bijna 76 jaar geleden kerfde een Amerikaanse soldaat zijn naam in de muur van een Limburgse mergelgroeve. Wie was deze ’Gimpy Joe’? Valkenburger Walther Odekerken stelt alles in het werk om dat te weten te komen. In Amerika wordt de zaak serieus opgepakt.