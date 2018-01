Trump ondergaat zijn eerste medische test

Het is traditie dat Amerikaanse presidenten na hun eerste jaar van top tot teen worden doorgelicht in het militaire ziekenhuis. Onder andere Obama, Clinton en Bush gingen Trump voor.

Uit hun medische rapporten werd onder andere bekend dat Obama moeite had gehad te stoppen met roken.

Onder vergrootglas

De uitslagen van de 71-jarige huidige commander-in-chief, die dol is op McDonalds en gruwelt van bewegen, zullen onder een vergrootglas liggen. De oppositie zal elke afwijking gebruiken om aan te tonen dat Trump ongeschikt is voor The Oval Office.

Het Witte Huis heeft verklaard dat de arts van de president, viceadmiraal Ronny Jackson, het volledige medische rapport over Trump meteen na de keuring openbaar zal maken. Clinton liet overigens verslaggevers ooit zelfs vragen stellen aan de dokter over zijn gesteldheid.

Zorgen over mentale gesteldheid

Tijdens zijn verkiezingscampagne zei Trump de fitste president ooit te worden. Hij liet zijn privédokter verklaren dat hij in perfecte conditie verkeerde. De twijfels zijn nu echter weer toegenomen, onder andere door het boek van Michael Wolff die schrijft dat Trump bij voorkeur voor zeven uur ’s avonds in bed kruipt met een cheeseburger op schoot en dat zijn medewerkers zorgen hebben over zijn mentale gesteldheid.

’Hetze’

Tv-presentator en Trump-criticaster Joe Scarborough stelt dat in de kring rond Trump zelfs wordt gedacht dat de president symptomen van dementie vertoont. Trumps vader had alzheimer. Het Witte Huis ziet in alle verhalen een hetze. ,,Omdat het Rusland-onderzoek niks oplevert, komen ze nu met deze onzin.’’