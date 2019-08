’Heel harde maatregelen nemen’

De lokale overheid heeft geen flauw benul wat de omvang is van het drugsprobleem. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De gemeente Amsterdam is totaal verrast door het uitlekken van het onderzoeksrapport over drugsmisdaad in de hoofdstad aan De Telegraaf. Raadsleden krijgen pas woensdagmiddag het rapport toegestuurd. Burgemeester Femke Halsema wil vooralsnog geen inhoudelijke reactie geven aan deze nieuwssite.