Ferrari belandt in sloot bij Cadzand, twee gewonden

De sportwagen reed rond 16.25 uur van de dijk, raakte een boom en kwam een stuk verder in de sloot tot stilstand. Meerdere ambulanceteams, de politie en een brandweerploeg kwamen kwamen af op de melding van het ongeval. De twee slachtoffers zijn met ambulances overgebracht naar het ziekenhuis in Terneuzen.

De zwaarbeschadigde auto is weggesleept. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.