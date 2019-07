Snapchatdate loopt uit op gewelddadige overval

Aan het Noordhollands Dagblad vertelt hij over de vreselijke gebeurtenis in de woning aan de Cobdenstraat. „Ik kende de dader al een maandje of twee via Snapchat. Tenminste, als de gegevens bij zijn profiel kloppen. We hadden een date, dat dit zou gebeuren, heb ik nooit zien aankomen”, waarna hij uitlegt dat hij rond half vier zijn date verwelkomde en eerst een tijd in de tuin met de man heeft gezeten en gekletst. „Toen het wat frisser werd, zijn we naar binnen gegaan. Hij ging naar de gang en kwam ineens met een pistool terug.’’

De dader eiste de pinpas en mobiele telefoon plus de bijbehorende codes. De krant meldt dat ook het paspoort van het slachtoffer is verdwenen. Op het moment van de overval was hij alleen thuis, omdat zijn moeder met haar vriend voor een korte vakantie naar de Veluwe waren.

Ontsnappingspoging

Ondanks een verwoede poging van de jongeman om weg te komen, eindigde hij buiten bewustzijn. „Ik moest in een stoel gaan zitten, wilde hem op een gegeven moment slaan en ontsnappen. Hij greep mij vast en sloeg mij met dat wapen achter op mijn hoofd”, aldus het slachtoffer. Nadat hij pas ’s avonds bijkwam, is hij naar een vriend gegaan en heeft de politie gebeld.

Later is er met de pinpas van de Alkmaarder in Almere bijna duizend euro gepind, door een andere man.

De politie is dringend op zoek naar getuigen (0900-8844). De dader is via de achterdeur weggegaan en is daarna er vermoedelijk vandoor gegaan in een grijze personenauto.