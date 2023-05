VS luisterde Oekraïners af: zaten zij toch achter aanval op Kremlin?

De Amerikaanse inlichtingendiensten luisterden gesprekken af waarin niet nader benoemde leden van het Oekraïense leger en inlichtingendiensten speculeerden dat Oekraïense special forces achter de aanval op het Kremlin zouden kunnen zitten. Op basis van die informatie, en in combinatie met andere onderschepte communicatie – waarin Russische officials Oekraïne ook in interne communicatie beschuldigden van de aanval, en speculeerden over hoe die kon plaatsvinden – sluiten de Amerikaanse inlichtingendiensten niet uit dat een Oekraïense groep achter de aanval zit.

Ⓒ ANP / EPA

Dat scenario wordt door de Amerikanen voor alle duidelijkheid slechts beschouwd als een optie waarover geen uitsluitsel bestaat, klinkt het bij de bronnen van CNN. Het wordt ook als onwaarschijnlijk beschouwd dat hooggeplaatste Oekraïense officials zoals president Volodimir Zelenski op de hoogte waren van het plan, of het bevel daartoe hadden gegeven.

False flag

President Zelenski ontkende meteen na de aanval dat zijn land er een hand in had, en zei dat het mogelijk om een ‘false flag’-operatie ging. Dat strookt echter niet met het feit dat hooggeplaatste Russische officials niet alleen in het openbaar maar ook achter de schermen speculeerden dat Oekraïne achter de aanval zat. Het Kremlin wijzigde ook bepaalde interne beveiligingsprocedures als reactie op de aanval. Volgens de Amerikaanse inlichtingendiensten wijst dat erop dat het vermoedelijk niet om een ‘false flag’-operatie van de Russische overheid ging, die de baan moest vrijmaken voor een verdere escalatie van de oorlog in Oekraïne.

Amerikaanse inlichtingendiensten overwegen nog een aantal verschillende scenario’s, zoals Russische verzetsgroepen. Ⓒ ANP / EPA

Wie dan wel achter de aanval zit, is niet duidelijk. De Amerikaanse inlichtingendiensten overwegen nog een aantal verschillende scenario’s, zoals een Oekraïense groep die op eigen houtje handelde, een Russische verzetsgroep, of alsnog een ‘false flag’-operatie uitgevoerd door een Russische groep met sympathie voor Poetin die de publieke steun voor de Russische president wilde opvijzelen.