Vraag om euthanasie blijft stijgen

De Levenseindekliniek waarschuwde in oktober al dat het de toenemende vraag naar euthanasie niet aankan. Vooral in Zuid-Holland is er een groot gebrek aan artsen om patiënten te helpen. De oorzaak hiervan is onduidelijk. „Blijkbaar zijn er in deze regio verhoudingsgewijs meer artsen die om principiële redenen euthanasie weigeren”, zegt Steven Pleiter, bestuurder bij de kliniek.

Somatische klachten

Volgens de kliniek had bijna een derde van de patiënten die vorig jaar zijn overleden door euthanasie zogeheten somatische klachten. Dat zijn lichamelijke klachten waar geen oorzaak voor gevonden kan worden. Bij een kwart ging het om een „stapeling ouderdomsaandoeningen” en bij bijna hetzelfde aantal om uitbehandelde kanker. Daarnaast leden 10 procent van de patiënten aan dementie en 9 procent had een psychiatrische aandoening.

In heel Nederland kregen in 2017 volgens de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie ruim 7000 patiënten euthanasie.

Artsen die voor de Levenseindekliniek aan de slag gaan, werken in hun eigen regio samen met een verpleegkundige in ambulante teams. Ze doen dit doorgaans naast hun eigen huisartsenpraktijk. Ze worden bijgestaan door het Expertisecentrum Euthanasie.