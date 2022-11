Bijna 600 kilo illegaal vuurwerk gevonden in busje: ’Rijdende bom’

EDE - De politie heeft woensdag bijna 600 kilo vuurwerk gevonden in een busje in Ede (Gelderland). De eigenaar van het busje, een 33-jarige man uit Oudenbosch, is aangehouden. Het vuurwerk is in beslag genomen.