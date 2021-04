’Drugschauffeurs’ onbelemmerd toegang tot haven Rotterdam

Buitenland

Jury buigt zich over schuldvraag in proces George Floyd

In het proces rond de spraakmakende dood van de zwarte Amerikaan George Floyd is de jury aan de beurt. De juryleden hebben zich afgezonderd om zich te buigen over de vraag of ex-agent Derek Chauvin schuldig is aan het overlijden van Floyd tijdens diens arrestatie vorig jaar in Minneapolis.