Duitse partijen bijna klaar met verkenning

Ook de leider van de sociaaldemocratische SPD, Martin Schulz, stelde bij het SPD-partijhoofdkwartier dat „we nog grote hindernissen moeten wegwerken.” Hij sprak de hoop uit de gesprekken met Merkel en CSU-leider Horst Seehofer donderdagavond te kunnen afronden.

De gesprekken begonnen zondag. Ze dienen om af te tasten of het zinvol is verder te praten over het vormen van een regering. Bondskanselier Merkel onderhandelde na de verkiezingen aanvankelijk met de liberale FDP en de Groenen, maar dat liep op niets uit. De SPD wilde na een verkiezingsnederlaag eigenlijk oppositie voeren, maar stemde uiteindelijk toch in met overleg.

Een lid uit het team van Merkel raakte in de vroege ochtend gewond door een verkeersongeval. De dienstauto van premier Annegret Kramp-Karrenbauer van deelstaat Saarland kwam op de snelweg in botsing met een vrachtwagen, liet de politie weten. De CDU-politica en andere inzittenden van haar auto zijn overgebracht naar het ziekenhuis.