Aanhoudingen om witwaspraktijken Leeuwarden

Gedurende de dag werden al meerdere huizen, loodsen en bedrijfsgebouwen doorzocht. Ⓒ GINOPRESS

LEEUWARDEN - De politie heeft dinsdag acht mensen aangehouden in een groot onderzoek naar witwaspraktijken. Naast de 37-jarige hoofdverdachte uit Leeuwarden zijn in de ochtend ook een 39-jarige vrouw en twee mannen (44 en 25) uit die stad opgepakt. Later op de dag zijn nog eens vier inwoners van de gemeente Leeuwarden aangehouden.