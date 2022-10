OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 241 van de invasie LIVE | ’Wéér een raketaanval op Oekraïense elektriciteitscentrales’

Rook boven Kiev na de aanval op 11 oktober Ⓒ ANP / AbacaPress

KIEV - De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels bijna acht maanden. De Verenigde Staten hebben in de VN-Veiligheidsraad opgeroepen te onderzoeken of Rusland Iraanse drones heeft ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.