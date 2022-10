OORLOG IN OEKRAÏNE Dag 241 van de invasie LIVE | Zelenski: ’De Russische agressor blijft ons land terroriseren’

Een door Kiev zaterdag gepubliceerde foto van een grote brand. De Russen hebben het op de infrastructuur voorzien van Oekraïne, onder andere om het stroomnetwerk plat te leggen. Ⓒ ANP / EPA

KIEV - De grootschalige Russische inval in Oekraïne duurt inmiddels acht maanden en geldt als een van de bloedigste conflicten in Europa sinds de Tweede Wereldoorlog. Ook vannacht is het land bestookt met tientallen raketten, meldt Kiev. De Verenigde Staten hebben in de VN-Veiligheidsraad opgeroepen te onderzoeken of Rusland Iraanse drones heeft ingezet in de oorlog tegen Oekraïne. Volg de laatste ontwikkelingen hier in ons liveblog.