Minderjarige jongen ernstig gewond door steekpartij: ’Hij lag onder een deken’

Zo voorkom je crash met caravan

Honderdduizenden Nederlanders gaan deze maand met hun caravan op vakantie. Om te voorkomen dat je als bestuurder de controle over je voertuig verliest, zetten we een aantal tips op een rij. Ook iets gefilmd tijdens uw vakantie op de weg? Tip de redactie via verkeer@telegraaf.nl