Gewapende supporters AS Roma proberen Feyenoord-fans aan te vallen in café

Het café is pal tegenover het Colosseum. Er komen vaak buitenlandse voetbalsupporters bijeen. De Rotterdammers hadden op de sociale media geplaatst dat ze daar waren. De AS Roma-supporters hadden de beelden ontdekt. Daarna organiseerden ze zich en wilden een massale aanval inzetten.

De politie zag de groep AS Roma-supporters pal langs het Colosseum lopen richting het café om de confrontatie met de Feyenoord-supporters aan te gaan en heeft ze toen met succes weggejaagd. De Feyenoord-supporters zijn daarop met speciale blauwe busjes door de politie naar hun hotels gebracht.

Rode lap op een stier

Vooral de komst van de zogenaamde Rotterdam Radicals, die zouden hebben beloofd om de strijd aan te gaan in Rome, heeft als een rode lap op een stier gewerkt bij de AS Roma-supporters.

Feyenoord-supporters hebben nog altijd een slechte reputatie in Rome nadat ze acht jaar geleden de zeventiende-eeuwse Barcaccia-fontein onder de Spaanse Trappen hadden beschadigd. Er zijn deze dagen ook veel stickers “Odio Rotterdam” (Ik haat Rotterdam) in Rome te zien met het logo van de voetbalclub AS Roma ernaast.

De wedstrijd AS Roma- Feyenoord is vanavond om 21.00 uur in het Olympisch Stadion in het noordwesten van Rome.