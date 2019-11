Vrouw vermoordt zes familieleden in veertien jaar tijd

De 47-jarige Jolly Joseph zou in 2002 als eerste haar schoonmoeder hebben vermoord. De vrouw voelde zich niet lekker nadat ze soep met schapenvlees gegeten had en overleed korte tijd later. Zes jaar later overleed Jolly’s schoonvader, ook nadat hij gegeten had en vervolgens ziek werd. De dood van de twee werd destijds niet als verdacht bestempeld, zo meldt The Washington Post.

In 2011 overleed Roy, de man van Jolly. Hij gaf over nadat hij gegeten had en raakte buiten bewustzijn. Zijn dood werd afgedaan als zelfmoord, nadat er cyanide in zijn lichaam aangetroffen was. Daarna overleden nog drie familieleden.

De zaak kwam aan het rollen, nadat een ander familielid de politie gevraagd had om de situatie eens nader te bestuderen. Renji Thomas, de schoonzus van Jolly, vond het verdacht worden toen de vrouw trouwde met de neef van haar overleden man. Deze Shaju verloor vervolgens zijn ex-vrouw en zijn dochter door een situatie waarbij Joseph betrokken was.

De vrouw verscheen vrijdag voor de rechter, die besliste dat ze langer vast moet blijven zitten.