Bredase man (68) die werd gevonden in buitengebied Helvoirt is overleden

Een passant vond de man vrijdag 20 mei kort na 07.30 uur en alarmeerde de politie. De Bredanaar lag bewusteloos naast een auto. Hulpdiensten hebben hem naar een ziekenhuis gebracht. Na de vondst werd onderzoek gedaan met een drone, een helikopter en met speurhonden.

Wat er precies gebeurd is, weet de politie nog niet. Ook niet hoelang de man daar al lag. De politie onderzoekt dat met een team grootschalige opsporing. Afgelopen woensdag doorzocht de mobiele eenheid de omgeving aan de Margriet, waar de man en diens auto werden gevonden, naar sporen of andere aanwijzingen. Komend weekend wordt sectie verricht op het lichaam van de man.

De politie is op zoek naar mensen die weten wat met het slachtoffer is gebeurd, met name of er mensen zijn die vorige week in de omgeving de opvallende zwarte auto met een rood/roze dak hebben gezien.