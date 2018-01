CDA-raadslid vervolgd voor valse aangiften

Het Openbaar Ministerie Zeeland-West-Brabant zegt zwaar te tillen aan de valse aangiften. „Zeker als dat wordt gedaan door een persoon met een publieke functie.”

Het raadslid had in 2016 tegen regionale media gezegd dat de bedreigingen te maken hadden met de opvang van vluchtelingen in de gemeente. Zijn verhaal zorgde voor veel ophef in de gemeente.

Voorzitter Jan Megens van het lokale CDA-bestuur reageerde donderdag verrast op de strafzaak. „Wij weten van niks”, zei hij. Binnen de partij is er nooit twijfel geweest over de aangiften. De verdenking en de strafzaak vormen volgens het lokale partijbestuur geen belemmering om raadslid en kandidaat te blijven voor de verkiezingen in maart. „Zolang er geen bewijs is voor zijn schuld, is er voor mijn niks aan de hand. We gaan niemand op voorhand veroordelen.”