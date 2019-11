Israëlische luchtaanval doodt zes mensen

GAZA - Door een Israëlische luchtaanval in de Gazastrook zijn in de nacht van woensdag op donderdag zes mensen om het leven gekomen. Volgens medisch personeel en inwoners van het Palestijnse gebied zijn de zes slachtoffers familie van elkaar en gaat het om burgers. Het dodental tijdens het opgelaaide geweld tussen Israël en Gaza is inmiddels de dertig gepasseerd.