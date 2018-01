Ziekenhuis zet vrouw op straat in vrieskou

Een voorbijganger zag hoe de ziekenhuispatiënte in een rolstoel naar een bushalte werd gebracht, om daar vervolgens moederziel alleen te worden achter gelaten, meldt CBS, dat de beelden in handen heeft. De man probeerde de ziekenhuismedewerkers in te laten zien hoe mensonterend de actie was, maar werd genegeerd. „Dus jullie laten deze vrouw hier gewoon buiten zonder kleren? Terwijl het vriest?”, vroeg de man, die zich vervolgens bekommerde om de vrouw.

„Het vriest hier nu. Gaat het wel? Kun je niet praten? Gaat het?”, zegt de voorbijganger. „Mevrouw, zal ik de politie bellen?” Uiteindelijk belde hij zelf de politie. Die zorgde ervoor dat de vrouw alsnog door het ziekenhuis werd opgenomen.

’Gefaald’

De University of Maryland Medical Center, het ziekenhuis in kwestie, zegt het incident te onderzoeken. Een woordvoerder heeft verklaard geschokt te zijn door de beelden en zegt te hebben gefaald bij de behandeling van de patiënt.

Toch gebeurt het in de Verenigde Staten vaker dat patiënten worden geweigerd. Er is zelfs een naam voor: patiënt dumping. Mensen die op straat worden gezet zijn vaak niet verzekerd en hebben onvoldoende financiële middelen voor een behandeling in het ziekenhuis.