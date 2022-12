Weerwind noemt kritiek op reis naar Suriname pijnlijk

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) Ⓒ ANP

DEN HAAG - Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) vindt het „eervol” om namens de Nederlandse regering in Suriname te spreken over de excuses voor het slavernijverleden. Hij zal daar op uitnodiging zijn op 19 december - „een belangrijke dag” - om een toelichting te geven op de woorden van premier Mark Rutte. Tegelijk doet het hem „pijn” dat er kritiek is op zijn komst, onder meer vanuit de stichting Eer en Herstelbetalingen Slachtoffers van slavernij in Suriname.