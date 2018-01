Tatoeages nekken voortvluchtige Japanse maffiabaas (72)

Veel Thai vonden de tatoeages van de man - die een pink mist - zo interessant dat ze foto’s van hem maakten en op internet plaatsen. Die werden vervolgens massaal gedeeld. Voor de politie was het daardoor een koud kunstje de maffiabaas te lokaliseren. Shigeharu Shirai werd door een arrestatieteam opgepakt terwijl hij aan het winkelen was in Lopburi, een slaperig stadje in het midden van Thailand.

De Japanse autoriteiten waren de afgelopen jaren actief naar de man op zoek, Shirari wordt gezien als de baas van de yakuza, een Japanse criminele organisatie die al meer dan honderd jaar actief is in het land. De bende, in de volksmond de Japanse maffia genoemd, is ingedeeld in verschillende rivaliserende bendes (kumi’s) en houdt zich onder meer bezig met drugshandel, illegale goktoernooien, prostitutie en witteboordencriminaliteit.

Bendeleden zijn veelal bedekt met (traditionele) tatoeages. Dat heeft er in het land toe geleid dat mensen met tatoeages vaak worden geassocieerd met de yakuza en daardoor, voornamelijk door de oudere generatie, met de nek worden aangekeken.