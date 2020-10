Buschauffeur mishandeld: ’Het is wel vaker raak op lijn 21’

„Wij zijn ons rot geschrokken door het incident”, zegt Geldhof. „Op lijn 21 is al vaker sprake van veel incidenten en agressie. Het is waardeloos.” Buslijn 21 rijdt tussen het Centraal Station en Amsterdam Nieuw-West en komt langs de Staatsliedenbuurt en Bos en Lommer.

Volgens Geldhof willen veel medewerkers van GVB niet meer op lijn 21 rijden. „Er moet meer worden gedaan voor het personeel. We worden al sinds maart gezien als noodzakelijk om de samenleving draaiende te houden, maar we krijgen er dit soort reacties voor terug. Dat voelt niet goed.”

Mondkapje

Een manier om de agressie rond mondkapjes tegen te gaan, is volgens Geldhof dat de overheid de maskers ook buiten het ov verplicht stelt. „In het ov is die verplichting er al maanden, maar omdat de regels buiten het openbaar vervoer onduidelijk zijn, gaan mensen vaak de discussie aan.”

Ook het GVB stelt geschokt te zijn over het vergrijp aan de chauffeur. „Het is verschrikkelijk. Wij leven mee met de chauffeur en zijn familie. En ook andere chauffeurs doet dit heel veel”, zei een woordvoerster dinsdag. De man is inmiddels thuis, en ’maakt het naar omstandigheden redelijk’. Er is aangifte gedaan.

