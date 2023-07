Brussel gonst: ’Frans Timmermans komt alleen terug voor het torentje’

In zijn entourage klinkt door dat Timmermans zelf twijfelt over terugkeer in de nationale politiek. Uit angst voor bedreigingen en het verharde politieke klimaat zou zijn familie vooral aandringen om géén rentree te maken. Zelf toont de PvdA-prominent achter de schermen wel een duidelijke visie hoe het anders moet in Nederland. Een andere vraag die speelt: komt Timmermans wel door de diversiteitseisen in een tijd waarin ’woke’ in sommige kringen regeert.

Niemand in Brussel met een neus voor politiek verwacht dat Timmermans genoegen neemt met een zetel in de Tweede Kamer. Als het EU-zwaargewicht komt, zo denken ingewijden, dan komt hij voor het Torentje. Zorgen over steun van de GL-achterban zijn er niet, als ’Europese klimaatpaus’ heeft de Limburger immers een groen profiel.

Vroegtijdig vertrek

Officieel loopt de termijn van Timmermans af rond de zomer van 2024, na de Europese verkiezingen. Een vroegtijdig vertrek uit het dagelijks EU-bestuur hoeft geen probleem te zijn: onlangs keerde de Bulgaarse Eurocommissaris terug naar het vaderland voor een politieke klus. Bulgarije heeft inmiddels een vervangende EU-functionaris rondlopen.

Mocht Timmermans eerder stoppen, dan mag het demissionaire kabinet in overleg met Brussel een vervanger aanwijzen. Qua dossierkennis zou voormalig PvdA-leider Diederik Samsom, nu rechterhand van Timmermans, een optie kunnen zijn. Maar het ligt niet voor de hand dat het kabinet - midden in de verkiezingscampagne - opnieuw de eer gunt aan een PvdA’er.