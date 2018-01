Man (60) komt om tijdens ruzie op straat

Ⓒ TLG ARCHIEF

Lelystad - De politie onderzoekt de dood van een zestigjarige man uit Lelystad. Hij werd woensdagavond buiten bewustzijn op straat gevonden, nadat bij de politie een melding was binnengekomen over een ruzie. De man werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht, maar was niet meer te redden.