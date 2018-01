Twee Tesla’s in brand gestoken in Amsterdam: ’Geen fan van vooruitgang’

„Dat is geen toeval, het is een beetje jaloezie, het is een dure auto”, aldus de buurtbewoner.

’Kinderen lagen te slapen’

Kort na 04.30 uur werden de auto’s in brand gestoken. „Mijn vrouw maakte me wakker want het alarm van de auto ging af. De kinderen lagen te slapen”, aldus de eigenaar van een van de Tesla’s.

De brandstichters zijn gefilmd. De beelden zijn gedeeld met de politie.

’Had hem pas vier maanden’

„Blijkbaar niet iemand die fan is van vooruitgang, zullen we maar denken haha”, lacht de eigenaar. „Hij is vrij nieuw, ik had hem pas vier maanden. Maar volgens mij ben ik wel goed verzekerd.”