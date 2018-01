’RUG zet wilde vogels in voor dierproeven’

Volgens de organisatie ondergaan de vogels een zware hersenoperatie waarbij meetapparatuur aan het kopje wordt vastgemaakt. Vervolgens worden ze gedwongen om heen en weer in de kooi te vliegen voor voedsel. Zo worden de dieren uit hun slaap gehouden. Na het verzamelen van de data worden alle dieren gedood.

„Dit is een klassiek voorbeeld van een onethische dierproef waarbij nut en noodzaak onvoldoende bewezen is”, aldus Robert Molenaar, directeur bij Animal Rights. Hij roept de RUG op om de dierproeven direct te staken en om de vogels te rehabiliteren en vrij te laten.

Volgens de RUG is er „geen sprake van” dat de universiteit in overtreding is, omdat er een vergunning is afgegeven door de Centrale Commissie Dierproeven. De dieren zullen dan ook niet worden vrijgelaten. „De Rijksuniversiteit Groningen wil zo min mogelijk proefdieren gebruiken en waar mogelijk proefdiervrij werken. Bij onderzoek en onderwijs aan de RUG staan vervanging, vermindering en verfijning van dierproeven centraal”, aldus de universiteit.