’Deel van buit overval Ritz-hotel teruggevonden’

„Een deel van de buit is teruggevonden bij de arrestatie van drie van de vijf vermoedelijke overvallers”, aldus de politiebron. Een van de twee ontsnapte overvallers verloor eveneens een zak met juwelen en uurwerken. Wat de waarde is van de teruggevonden spullen, is niet bekend.

Ⓒ REUTERS

Vijf bewapende mannen stormden woensdagavond de hal van het hotel binnen en stortten zich met een of meerdere bijlen op vitrines waar de kostbaarheden lagen uitgestald. De daders wilden na de diefstal via de achterdeur ontsnappen, maar die bleek gesloten te zijn. Drie overvallers gaven daarom via de gebroken vitrine de buit door aan twee kompanen, die op de vlucht sloegen. Die zijn nog voortvluchtig. De drie andere overvallers konden vlakbij het hotel op de Place Vendôme door een politiepatrouille bewapend met ’tasers’ worden gepakt.

De drie aangehouden overvallers zijn bekenden van de Parijse politie, omdat ze eerder betrokken waren bij overvallen op juweliers.