Viespeuk filmt minderjarigen in douche sportschool

De filmende gluurder werd op heterdaad betrapt. Beeld ter illustratie. Ⓒ AFP

ALMERE - Een 30-jarige man is aangehouden omdat hij stiekem minderjarigen in de doucheruimte van een sportschool heeft gefilmd. Twee slachtoffers betrapten de man op heterdaad. Het personeel schakelde de politie in. De twee minderjarigen deden aangifte.