Echte kou blijft nog ver weg

Vandaag en morgen moeten we het doen met een grijs en rustig weer met af en toe wat motregen. Zaterdag is het prima winterweer. Het blijft waarschijnlijk droog en de zon zal zich zo nu en dan laten zien. Toch voelt het door een oostenwind wat kouder aan. De temperatuur schommelt tussen 3 graden in Groningen en 7 in Brabant. In de nacht naar zondag vriest het licht en is de kans op mist klein. Zondag ziet er fraai uit met vooral in het zuiden flink wat zon. Bij een matige (zuid)oostenwind wordt het opnieuw 3-6 graden.

Wisselvallig

Na het weekend staat een wisselvallige periode op het menu. De wind zoekt de zuidwesthoek op en trekt flink aan. Dagelijks trekken neerslaggebieden over het land en in de loop van de week wordt de lucht op grote hoogte steeds kouder. Daardoor krijgen we soms ook winterse buien met hagel en natte sneeuw. Tussendoor is er ruimte voor de zon. Op serieus koud winterweer is er geen enkel zicht.

Nat en zacht

Er is deze winter behoorlijk wat regen gevallen. Gemiddeld over het land viel al circa 146 mm tegen 104 mm normaal. Sinds het begin van de metingen begon de winter slechts zes keer nog natter. En met in De Bilt een gemiddelde temperatuur van 5,0 graden tegen 3,6 normaal is de winter tot nu toe zeer zacht verlopen. De laatste keer dat de eerste helft van de winter kouder dan normaal verliep was zeven jaar geleden in de winter van 2010-2011.