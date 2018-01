EU moet aan bel trekken over Rif-protesten

Kati Piri van de PvdA in de plenaire zaal van het Europees Parlement. Ⓒ ANP

BRUSSEL - De Marokkaanse regering moet een einde maken aan de mensenrechtenschendingen in het Rif-gebied. EU-parlementariër Kati Piri (PvdA) wil dat de EU daarover in Rabat aan de bel trekt. In een brief aan EU-buitenlandchef Federica Mogherini stelt zij dat er na vijftien maanden van protesten steeds meer signalen komen van mishandeling van opgepakte activisten. Ook worden voortdurend vreedzame demonstranten gearresteerd.