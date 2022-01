Uitgever biedt excuses aan voor omstreden boek over ’verrader’ van Anne Frank

Hendriks besloot de brief te schrijven naar aanleiding van alle ophef die rond het boek, dat wereldwijd op 18 januari op de markt kwam, is ontstaan. De publicatie doet verslag van een uitgebreid coldcase-onderzoek naar wie de onderduikers in het Achterhuis heeft verraden. Het internationale team van onderzoekers, waaronder ook een oud FBI-agent, stond onder leiding van de Nederlander Pieter van Twisk. Zij wezen de Joodse notaris Arnold van den Bergh uiteindelijk aan als mogelijke verrader.

’Lasterlijke onzin’

De onderzoeksresultaten sloegen in als een bom. Onmiddellijk stak er een storm van kritiek op. Zo noemde schrijver Leon de Winter de aantijgingen in het boek ’lasterlijke onzin’. Ook Ronald Leopold, directeur van de Anne Frank Stichting, had zo zijn bedenkingen bij het onderzoek. „Er ontbreken nog belangrijke puzzelstukjes. Je moet heel erg oppassen met iemand de geschiedenis insturen als ’verrader van Anne Frank’ als je daar geen 100 of 200 procent zekerheid over hebt.”

Doorslaggevend bewijs ontbrak duidelijk. De onderzoekers kwamen tot hun conclusie via eliminatie. De theorie dat Arnold van den Bergh, als lid van de Joodse Raad, de onderduikers in het Achterhuis moet hebben verraden, kwam uit de bus als ’meest waarschijnlijke’. Via een statistische rekenmethode hadden zij uitgerekend dat deze optie voor 85% waarschijnlijk zou kunnen zijn.

Spijt

Tanja Hendriks zegt dat het onderzoek naar wie de schuilplaats van de familie Frank heeft verraden waardevol leek vanwege het indrukwekkende aantal deskundigen en instanties dat eraan mee gewerkt heeft. „Daarnaast zou documentatie uit de hele wereld bij elkaar worden gebracht en doorzoekbaar worden gemaakt, ook voor toekomstig onderzoek. Omdat de wereldrechten werden gekocht door HarperCollins bepaalden zij de inhoud”, schrijft ze.

AmboAnthos wist de rechten voor de Nederlandse vertaling te verwerven. Na aanvankelijke trots en blijdschap hierover, is er nu de spijt nu de conclusies van het onderzoek door verschillende historici en andere expert in twijfel worden getrokken. „Het spijt ons zeer dat de inhoud van een uitgave van onze uitgeverij een dergelijke reactie uitlokt”, schrijft Hendriks.

„Als uitgever is het niet mogelijk alle details van het betoog van een team van onderzoekers en auteur op juistheid of onderbouwing te beoordelen, maar wij zijn wel verantwoordelijk voor de uitgave in het Nederlandse taalgebied. We realiseren ons dat we in een stroomversnelling terechtgekomen zijn door de internationale publicatie en dat een kritischer houding hier mogelijk was geweest.”

Verder laat Hendriks weten dat de uitgeverij wacht op antwoorden van het onderzoeksteam op de vragen die zijn gerezen. „Tot die tijd stellen we de beslissing om eventueel bij te drukken voorlopig uit.” Pieter van Twisk, hoofd van het onderzoeksteam, zegt ’geschokt’ te zijn door de brief van AmboAnthos. „Maar daar wil ik het voor nu even bij laten. Vanmiddag heb ik contact met de rest van de onderzoekers. Wij beraden ons nog op een reactie.”