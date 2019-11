Wolf of een hond? 18.000 jaar oude puppy gevonden

Is het een wolf of een hond, vragen wetenschappers zich over dit aangetroffen kadaver af. Ⓒ Centre for Palaeogenetics

Yakutsk - Russische wetenschappers zijn in Siberië gestuit op een puppy die volgens dateringsmethoden 18.000 jaar oud is. Nu is het de vraag of het om de oudst aangetroffen hond ooit gaat, of om een wolf.