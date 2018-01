Oproep: Heeft u een vmbo-diploma en succes?

Ⓒ ANP

Amsterdam - Het aantal leerlingen op het vmbo is opnieuw met duizenden afgenomen. Dat zou er deels mee te maken hebben dat een beroepsopleiding minder status heeft dan havo of vwo. Heeft u een vmbo-diploma (of een mavo- of lts-diploma) en zag u juist een gouden toekomst voor u? Ziet u uw loopbaan als een succesverhaal en wilt u daarover vertellen in de krant?