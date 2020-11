Voetbaltalent Nora O. (20) mogelijk achter aanslag en liquidatie

Straatbeeld na de liquidatie van Omar Essalih, op de hoek van de Panamalaan met de Borneolaan in Amsterdam. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Het 20-jarige vrouwelijke voetbaltalent Nora O. lijkt ook carrière te hebben gemaakt in het criminele circuit. De Amsterdamse wordt niet alleen verdacht van betrokkenheid bij een aanslag in Rotterdam maar ook van een liquidatie in de hoofdstad. Dat bevestigt het Openbaar Ministerie woensdag aan De Telegraaf. De jonge vrouw werd afgelopen zomer in haar cel gearresteerd voor een aandeel aan de moord op crimineel Omar Essalih (29).