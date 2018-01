Verdwijnen telefoongids probleem voor carnaval

Voor onder andere carnavalsverenigingen in Westerhoven is het een groot probleem. Alle wagens in het dorp worden van papier uit het telefoonboek gemaakt. „Het formaat van de pagina’s is ideaal”, vertelt Ilse van Beek van carnavalsvereniging Bende Betoeterd in Westerhoven. „Kranten zijn eigenlijk te groot, waardoor het papier makkelijk dubbel slaat en er bobbels ontstaan.”

Bekijk ook: Telefoongids verdwijnt

Problemen zullen er komend jaar nog niet zijn, maar over een paar jaar wel. „Er is in het dorp ieder jaar een soort strijd bezig, waarin de verenigingen zoveel mogelijk telefoonboeken proberen te verzamelen”, licht Van Beek toe.