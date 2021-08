Man (37) met schotwond in appartement Den Bosch

Ⓒ Persbureau Midden Brabant

Den Bosch - In een woning in een appartementencomplex in Den Bosch is maandagochtend een 37-jarige man aangetroffen met een schotwond in zijn voet. Het slachtoffer is met een ambulance overgebracht naar het ziekenhuis.