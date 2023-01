OM in hoger beroep in zaak hoofdverdachte Beuningse vergismoord

Kiliçsoy (49) werd in de ochtend van 6 juli 2020 op het Thorbeckeplein in het Gelderse Beuningen in zijn hoofd en bovenlichaam geschoten door twee schutters die uit een bestelbus kwamen. De rechtbank noemde Kiliçsoy een onschuldig slachtoffer van een vergismoord.

D. was volgens de rechtbank de moordmakelaar die anderen op pad stuurde om klussen uit te voeren. Hij stuurde de moord aan door op afstand versleutelde berichten te versturen met een cryptotelefoon. Later zijn veel van deze gesprekken door de politie gekraakt. De rechtbank veroordeelde D. niet alleen voor het aansturen van de moord in Beuningen, maar ook voor het medeplegen van een liquidatiepoging op een chaletpark in het Utrechtse Tienhoven op 4 juni 2020 en het voorbereiden van een moordpoging in Amsterdam.

Het OM gaat volgens een woordvoerder niet in beroep tegen de overige verdachten, de zogenoemde „soldaten” die zijn veroordeeld tot straffen oplopend tot 26 jaar. Een van hen is August D. (34), de broer van Jomairo. Hij kreeg een celstraf van twintig jaar. Na zijn veroordeling knipte hij zijn enkelband door en sloeg hij op de vlucht. Hij wordt internationaal gezocht.