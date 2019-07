Supermarktbaas ontslagen na foto’s met gedode dieren

Een van de foto’s waarmee het ondernemersechtpaar de woede op de hals haalt van veel Fransen.

ARBRESLE - Een supermarkt in de regio Lyon is woensdag gesloten nadat ophef was ontstaan over vakantiefoto’s van het echtpaar dat het bedrijf leidde. De man en de vrouw waren in Afrika op safari geweest. Op de foto’s poseerden ze met geweren bij gedode leeuwen, luipaarden, nijlpaarden en antilopen. Dat leidde tot woedende reacties van internetters, melden Franse media. Sommigen riepen zelfs op de Super U in Arbresle te boycotten.