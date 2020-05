Veel Duitsers en drukte in Roermond en Venlo

Drukte in Roermond zondagmiddag. Ⓒ Graziano Minerva

ROERMOND/VENLO - In Roermond en Venlo was het zondag behoorlijk druk. Met name veel Duitsers waren in de binnenstad van Venlo en het winkelgebied Designer Outlet in Roermond. In Venlo was het té druk, zei burgemeester Antoin Scholten (VVD) van Venlo zondagavond op de regionale omroep L1.